Caterina Balivo | torna in tv portando con sé la cosa più importante | ecco di cosa si tratta

Caterina Balivo è pronta a tornare in tv. ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Caterina Balivo è una conduttrice televisiva che è originaria di Napoli e ha vissuto la sua infanzia in provincia di Caserta. Il debutto sul piccolo schermo arriva quando decide di partecipare a Miss Italia. Dopo quella esperienza conduce Festa italiana che ha un grandissimo successo considerando soprattutto la concorrenza. Caterina Balivo – Foto presa dal profilo Instagram della conduttriceLa sua spigliatezza unita alla solarità fanno sì che siano in molti ad affezionarsi a lei. Successivamente, conduce il programma su Rai Due, Detto Fatto, portandolo a share altissimi.

