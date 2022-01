Regole Covid, da oggi cinque Regioni in zona arancione: ecco cosa cambia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Regole diverse per gli spostamenti e qualche piccola differenza per quanto riguarda il Super green pass: da lunedì 24 gennaio diventano cinque le Regioni italiani che si colorano di arancione. Alla Valle d’Aosta si aggiungono infatti Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Dopo l’introduzione del green pass rafforzato, però, non cambia molto rispetto al giallo ed al bianco. ecco quali le prescrizioni valide per la zona arancione: Spostamenti – A differenza di quanto accade per la zona bianca o gialla, senza green pass sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o di altre Regioni “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022)diverse per gli spostamenti e qualche piccola differenza per quanto riguarda il Super green pass: da lunedì 24 gennaio diventanoleitaliani che si colorano di. Alla Valle d’Aosta si aggiungono infatti Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Dopo l’introduzione del green pass rafforzato, però, nonmolto rispetto al giallo ed al bianco.quali le prescrizioni valide per la: Spostamenti – A differenza di quanto accade per labianca o gialla, senza green pass sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o di altre“solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili ...

