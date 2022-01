Elezione del presidente della Repubblica, prima votazione per il Quirinale a Montecitorio: diretta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scatta ufficialmente a Montecitorio, con la prima conta, la partita per l'Elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le prime schede saranno quelle dei senatori a vita. La durata dello scrutinio e dello spoglio della prima votazione sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'Emiciclo. Dei 1009 grandi elettori, ne entreranno 50 per volta. Leggi su lastampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scatta ufficialmente a, con laconta, la partita per l'del nuovo. Le prime schede saranno quelle dei senatori a vita. La durata dello scrutinio e dello spogliosarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'Emiciclo. Dei 1009 grandi elettori, ne entreranno 50 per volta.

Advertising

Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - ItaliaViva : Questa elezione del 2022 ricorda per difficoltà quella del 2013. Nessuno ha la maggioranza. C'è il M5S che vuol far… - EPortolu : @LazzariAmbrogio @bolognari No roba giornalistica. Il pdr è eletto dal Parlanento in seduta comune, quindi deputa… - medicojunghiano : RT @TgLa7: Ci siamo! Oggi dalle 14:15 in diretta con #SpecialeTgLa7 per seguire le votazioni per l’elezione del prossimo Presidente della R… -