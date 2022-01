Prendi 1 MELA e prepara questa ricetta veloce e senza burro (Di domenica 23 gennaio 2022) Per creare un buon dolce fatto in casa non occorre comprare degli ingredienti sconosciuti. Basta solo aprire la propria dispensa, prendere una MELA e potremo creare un dolce strepitoso. Anzi con una sola MELA potremo realizzare varie porzioni di questo dolce squisito e morbidissimo. In poco tempo riusciremo a portare a tavola un tortino fuori dal comune e allo stesso tempo super semplice. Come abbiamo detto, gli ingredienti sono facilmente trovabili nella cucina di chiunque e sono: 170 gr di farina 60 gr di zucchero 8 gr di lievito in polvere 1 uovo 100 ml di latte Marmellata di albicocche 1 bustina di vanillina Cocco 60 ml di olio di semi 1 MELA Procedimento Per prima cosa bisogna prendere una MELA, eliminare l’estremità in cui si trova il picciolo per poi ricavare delle fette sottili e tonde. Dopodiché tagliamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 23 gennaio 2022) Per creare un buon dolce fatto in casa non occorre comprare degli ingredienti sconosciuti. Basta solo aprire la propria dispensa, prendere unae potremo creare un dolce strepitoso. Anzi con una solapotremo realizzare varie porzioni di questo dolce squisito e morbidissimo. In poco tempo riusciremo a portare a tavola un tortino fuori dal comune e allo stesso tempo super semplice. Come abbiamo detto, gli ingredienti sono facilmente trovabili nella cucina di chiunque e sono: 170 gr di farina 60 gr di zucchero 8 gr di lievito in polvere 1 uovo 100 ml di latte Marmellata di albicocche 1 bustina di vanillina Cocco 60 ml di olio di semi 1Procedimento Per prima cosa bisogna prendere una, eliminare l’estremità in cui si trova il picciolo per poi ricavare delle fette sottili e tonde. Dopodiché tagliamo ...

