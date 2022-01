LIVE Sci alpino, SuperG Cortina in DIRETTA: Sofia Goggia sarà a Pechino! “Difenderò il mio titolo olimpico” (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 18.50: Sofia Goggia sarà a Pechino 2022! Di seguito il comunicato della Fisi a seguito della risonanza magnetica: Sofia Goggia, caduta nel corso del SuperGigante femminile di Cortina valevole per la Coppa del mondo, è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha sottoposto la campionessa olimpica a una risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e a una TAC, le quali hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Sofia ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAGGIORNAMENTO ORE 18.50:a Pechino 2022! Di seguito il comunicato della Fisi a seguito della risonanza magnetica:, caduta nel corso deligante femminile divalevole per la Coppa del mondo, è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha sottoposto la campionessa olimpica a una risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e a una TAC, le quali hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea....

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Feuz trionfa e Odermatt completa la doppietta svizzera, Paris… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Feuz e Odermatt fanno la voce grossa Paris non si riscatta -… - ClaudioTonon : RT @SkySport: LIVE. Infortunio Goggia, Sofia a Milano per una risonanza al ginocchio #SkySport #Sci #SofiaGoggia #Goggia - infoitsport : LIVE! Il SuperG di Cortina e la discesa di Kitzbühel in Coppa del Mondo di sci alpino - SkySport : LIVE. Infortunio Goggia, Sofia a Milano per una risonanza al ginocchio #SkySport #Sci #SofiaGoggia #Goggia -