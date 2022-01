GF Vip, Soleil racconta un dramma familiare e Manila la denigra di nascosto: “Sta facendo l’elenco delle tragedie…” (VIDEO) (Di domenica 23 gennaio 2022) Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra arrivato ad un punto di collisione definitiva nella casa del GF Vip. Le due donne si sono gradualmente allontanate dopo l’ingresso in casa di Delia Duran. Quest’ultima ha creato un po’ di scompiglio per molti versi, specie per la Sorge. Ad ogni modo, durante la messa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 23 gennaio 2022) Il rapporto traNazzaro eSorge sembra arrivato ad un punto di collisione definitiva nella casa del GF Vip. Le due donne si sono gradualmente allontanate dopo l’ingresso in casa di Delia Duran. Quest’ultima ha creato un po’ di scompiglio per molti versi, specie per la Sorge. Ad ogni modo, durante la messa L'articolo proviene da KontroKultura.

