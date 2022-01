Udine, muore in fabbrica a 18 anni all'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono stati più di 1000 i morti sul lavoro nel 2021, tre al giorno. Numeri che non cambiano da anni. In Friuli una vittima che era ancora uno studente Leggi su vanityfair (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono stati più di 1000 i morti sulnel 2021, tre al. Numeri che non cambiano da. In Friuli una vittima che era ancora uno studente

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - repubblica : Udine: ultimo giorno di stage in fabbrica, muore schiacciato a 18 anni - cuoreinallarme_ : RT @PippiCalz: 18 anni. Udine. Muore schiacciato in fabbrica. Era l'ultimo giorno di stage alternanza scuola-lavoro. <<Così ora sul lavoro… - Milli19751 : RT @AlbertoLetizia2: Una notizia tragica da Lauzacco in provincia di Udine. Un ragazzo di 18 anni, al suo ultimo giorno di stage alternanza… -