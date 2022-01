Supermercati, spesa libera. Green pass per posta e banca. Tutte le nuove norme (Di sabato 22 gennaio 2022) Le nuove regole: ecco dove non serve la certificazione. Sarà obbligatoria per uffici pubblici, abbigliamento, libri e giocattoli. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 22 gennaio 2022) Leregole: ecco dove non serve la certificazione. Sarà obbligatoria per uffici pubblici, abbigliamento, libri e giocattoli.

Advertising

AngelaBez3 : @angelo27928600 I novax nei supermercati e i carrelli della spesa, I bar I ristoranti.... sa di segregazione... Un… - stefanogioli : @Tg1Rai allora chi sanifica i supermercati dopo che tanti contagiati vanno a fare la spesa - fm197544 : @cocchi2a @Moonlightshad1 Dove vivo io zero. A 10 15 km ci sono i grandi supermercati che consegnano a casa non com… - arabellara : Perché è concettualmente sbagliata l'idea di partenza,cioè il GP.Nel caso,o crei l'ennesimo danno concorrenziale ai… - Mania48Mania53 : RT @valeriosaitta1: Nelle ultime FAQ del #governodeipeggiori si specifica che nei supermercati i non greenpassati potranno comprare non sol… -