Quirinale | oggi il vertice del centrodestra Traballa la candidatura di Berlusconi

Roma – Tutto fa pensare che Silvio Berlusconi sia vicino al passo indietro di fronte al pressing sempre più forte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Spazientiti dai tentennamenti del Cavaliere sulla sua candidatura al Quirinale, Lega e Fdi più volte hanno chiesto un incontro chiarificatore, spuntando per domani a Roma la convocazione di quel vertice di centrodestra che si sarebbe dovuto tenere due giorni fa. Preoccupato dal rischio di "bruciarsi" il ruolo di king maker, il "Capitano" avrebbe deciso di accelerare per convincere il presidente di Forza Italia a darsi una mossa, sgomberando il campo da ogni equivoco. Ha quindi chiamato gli alleati e ottenuto dal presidente di Forza Italia l'ok al summit che l'ex premier, raccontano, avrebbe voluto far slittare a lunedì mattina per prendere ancora ...

