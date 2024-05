F1 - Carlos Sainz | Frustrante la lotta con Ricciardo Non avevamo molta velocità sul dritto anche con il DRS

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)ha chiuso in quinta posizione la Sprint del Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari ha confermato dunque il piazzamento di partenza, restando bloccato alle spalle della Racing Bulls di Daniel Riccardo per oltre dieci giri e non riuscendo mai a completare la manovra di sorpasso fino alla bandiera a scacchi. Si tratta di un risultato deludente per la Scuderia di Maranello e per il 29enne madrileno, penalizzato da un assetto probabilmente troppo carico sulla sua SF-24 che lo ha messo in difficoltà nel duello ravvicinato con l’australiano in termini diin rettilineo nonostante l’utilizzo del DRS. “Penso che si sia visto perfettamente, nonsul...