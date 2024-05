Newey incantato dalla Ferrari sulla griglia di partenza | è rimasto lì a fissarla tutto il tempo

(Di sabato 4 maggio 2024) L'immagine di Adrianche guardaladidi Miami fa sognare i tifosi della Rossa. Viene interrotto solo dal saluto di Piero: "Non so se verrà da noi".

Roma, 4 maggio 2024 – Le ‘invenzioni’ di Adrian Newey alla corte della Rossa? Forse bisognerà aspettare ancora tanto, perché il progettista dei record – per il momento - declina l’invito’ di Hamilton a venire in Ferrari l’anno prossimo. “É molto gentile da parte sua, sono molto lusingato ... Continua a leggere>>

GP Miami, gara Sprint: Verstappen precede la ferrari di Leclerc, gran prestazione di Ricciardo - Una vittoria facile, ma... sofferta. Max Verstappen ha dominato i 19 giri della gara Sprint di Miami, ma non era affatto soddisfatto del rendimento della sua Red Bull-Honda. Poco grip al posteriore,.. Continua a leggere>>

F1, Brown: "newey è solo l'inizio, in McLaren arrivano curriculum da Red Bull". E Marko provoca ferrari - Ma tra di essi non dovrebbe esserci newey, dato per vicinissimo a ferrari nonostante il diretto interessato abbia nicchiato in merito. Brown ha affermato: “Tutti conosciamo il curriculum di Adrian, ... Continua a leggere>>

ferrari e newey, futuro insieme La foto a Miami e le voci - Sulla griglia di Miami, il 'genio' osserva attentamento la monoposto di Maranello Adrian newey guarda attentamente la ferrari: sta studiando il suo futuro La domanda sorge spontanea sulla griglia di ... Continua a leggere>>