Manila Esposito impartisce lezioni di ginnastica | terzo oro agli Europei! Riscritta la storia d’Italia - Andreoli bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)continua a strabiliare e si erge sempre più a Reginetta indiscussa e intoccabile degli2024 diartistica. La fuoriclasse campana ha trionfato al corpo libero e ha così firmato un’antologica tripletta dopo l’apoteosi di due giorni fa nel concorso generale individuale e quella ottenuta a inizio pomeriggio alla trave. Un’italiana non aveva mai conquistato tre titoli continentali nella stessa rassegna, neanche Vanessa Ferrari si era spinta a tanto nel 2007 (la bresciana trionfò nell’all-around e al quadrato). La 17enne di Torre Annunziata, cresciuta a Civitavecchia sotto la guida di Camilla Ugolini e da un paio di anni trasferitasi alla Brixia, è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni e oggi ha fatto la differenza anche al corpo libero, dove in passato si è sempre ...