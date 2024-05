La Lazio inciampa su un super Djuric | Tudor si ferma a Monza - la Champions è più lontana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Adesso laè più. A pochi minuti dalla fine stava maturando la quinta vittoria nelle sei panchine di– sarebbe stato il primo a riuscirci in biancoceleste – e laera pienamente in corsa per il quinto posto, visto che avrebbe potuto mettere estrema pressione sia ad Atalanta che a Roma, entrambe ancora in corsa su più fronti e pronte anche a sfidarsi fra otto giorni nello scontro diretto. Insomma, c’era da fare filotto nelle ultime quattro, tra i sogni di gloria e di rimonta e la dura realtà però si frappone Milan, il gigante bosniaco, che con unadoppietta risponde al vantaggio di Immobile e al nuovo vantaggio di Vecino su clamoroso regalo dei brianzoli. Il pareggio era il risultato più giusto, ma matura nel modo meno atteso: e a questo punto, ...