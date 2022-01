Mose, i soldi ci sono ma non vengono spesi: nel 2021 stanziati 40 milioni, mai utilizzati. Erano stati chiesti per interventi urgenti (Di sabato 22 gennaio 2022) I soldi per finire il Mose ci sono, basterebbe saperli spendere. La vicenda delle dighe mobili per salvare Venezia dalle acque alte è sempre più surreale, mentre slitta ancora il termine per il fine-lavori, sicuramente al 2024, più probabilmente al 2025. Il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto nel 2021 aveva a disposizione 40 milioni di euro da destinare alla manutenzione. Si tratta di un capitolo cruciale perché le paratoie sono in fondo dal mare da anni e richiedono interventi di pulizia e periodica sostituzione. Inoltre le cerniere che garantiscono il sollevamento sono soggette più di altre parti a usura, con una conseguente significativa riduzione della durata di vita. Nel 2020 il Provveditorato, all’epoca presieduto da Cinzia Zincone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Iper finire ilci, basterebbe saperli spendere. La vicenda delle dighe mobili per salvare Venezia dalle acque alte è sempre più surreale, mentre slitta ancora il termine per il fine-lavori, sicuramente al 2024, più probabilmente al 2025. Il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto nelaveva a disposizione 40di euro da destinare alla manutenzione. Si tratta di un capitolo cruciale perché le paratoiein fondo dal mare da anni e richiedonodi pulizia e periodica sostituzione. Inoltre le cerniere che garantiscono il sollevamentosoggette più di altre parti a usura, con una conseguente significativa riduzione della durata di vita. Nel 2020 il Provveditorato, all’epoca presieduto da Cinzia Zincone, ...

