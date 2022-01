Incendi sotterranei portano paura e distruzione in Scozia | l’appello dei cittadini per fermare la lava – VIDEO

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nella contea di Ayrshire, in, non sono solo gli animi a surriscaldarsi. La gente del posto, infatti, teme che i loro figli siano in pericolo di vita, dopo che la terra in un campo scozzese si è spaccata rivelando un inquietanteo sotterraneo. Nel bizzarro filmato si può vedere una rosso-fuoco cavità rovente nel terreno vicino a un ex parcheggio per roulotte. L’incredibile clip sembra mostrare proprio roccia fusa visibile attraverso una macchia di erba bruciata, nonostante le temperature sotto lo zero dell’ultima settimana. Si possono vedere, inoltre, pennacchi di fumo che si riversano dalle crepe nella terra carbonizzata, ma la zona non è stata messa in isolamento. Gli abitanti, sbalorditi da questa decisione, temono che, senza precauzione alcune, qualcuno potrebbe morire, inghiottito o bruciato dalla pericolosa fossa. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendi sotterranei

Periodico Italiano

Altrisono attivi in diverse zone del Pianeta, a dimostrazione del fatto che si tratta di fenomeni non così rari come si potrebbe pensare. È difficile dare un numero preciso, ma ...... come, intossicazioni da monossido di carbonio ed esplosioni. Ecco perché è importante ... Una situazione quindi molto difficile in quanto lo scoppio dei tubi ha creato dei focolai, ...Il rischio di incendio per le auto elettriche, pur raro, pone il nuovo tema della sicurezza nei parcheggi sotterranei e in tutti i luoghi chiusi. Se non dotati di adeguate misure, potrebbero dover dir ...Quali rischi si nascondono nei parcheggi sotterranei in caso d’incendio di un’auto elettrica? Lo abbiamo chiesto a uno dei massimi esperti in Europa sulla prevenzione incendi in ambito automotive ...