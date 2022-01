Gioca online migliaia di euro della Onlus: volontario 68enne condannato (Di sabato 22 gennaio 2022) ANCONA - Circa 2.500 euro sottratti dalla carta di credito dell'associazione di volontariato per compiere operazioni a pagamento su Facebook . È questa l'accusa che la procura muoveva nei confronti di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 22 gennaio 2022) ANCONA - Circa 2.500sottratti dalla carta di credito dell'associazione di volontariato per compiere operazioni a pagamento su Facebook . È questa l'accusa che la procura muoveva nei confronti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gioca online Gioca online migliaia di euro della Onlus: volontario 68enne condannato Durante la scorsa udienza, l'imputato aveva dato la sua versione dei fatti in aula, rispondendo alle domande del pm: 'Mai fatto transazioni online con la carta prepagata dell'associazione - aveva ...

Gioca online migliaia di euro della Onlus: volontario 68enne condannato ANCONA - Circa 2.500 euro sottratti dalla carta di credito dell’associazione di volontariato per compiere operazioni a pagamento su Facebook. È questa l’accusa che la ...

