Demet Özdemir e Kerem Bürsin nella stessa serie tv? Il gossip impazza

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ormai gli attori turchi, da Can Yaman fino a, hanno spopolato in Italia. Dal successo di Daydreamer, seguita da Mr. Wrong fino ad approdare a Love is in the air, le soap turche sembrano aver fatto centro nel pubblico italiano. Tantissimi telespettatori si sono infatti appassionati alle vicende amorose di Can e Sanem … L'articolo proviene da Velvet