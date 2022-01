Betty White: i fan donano oltre 12 milioni di dollari a favore degli animali in suo onore (Di sabato 22 gennaio 2022) I fan di Betty White, per renderle omaggio nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno, hanno donato oltre 12 milioni di dollari. La raccolta fondi ideata per celebrare Betty White nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere cento anni ha raggiunto oltre 12 milioni di dollari. L'attrice, per tutta la vita, è stata una grande attivista in campo animalista e ha parlato più volte del suo grande amore in particolare per i cani. Il 17 gennaio è stata lanciata online la #BettyWhiteChallenge che su Meta, società che comprende Facebook e Instagram, ha raccolto oltre 12.7 milioni di dollari grazie ai soldi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 gennaio 2022) I fan di, per renderle omaggio nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno, hanno donato12di. La raccolta fondi ideata per celebrarenel giorno in cui avrebbe dovuto compiere cento anni ha raggiunto12di. L'attrice, per tutta la vita, è stata una grande attivista in camposta e ha parlato più volte del suo grande amore in particolare per i cani. Il 17 gennaio è stata lanciata online la #Challenge che su Meta, società che comprende Facebook e Instagram, ha raccolto12.7digrazie ai soldi ...

Advertising

mightasmaayrkas : Praticamente The Proposal che infatti è anche la mia romcom preferita grazie Sandra Bullock grazie Ryan Reynolds e… - 3cinematographe : - giastevenz : @FrancescoOrdine Ciao Franco, ti ho giocato al Fantamorto insieme a Betty White. Copriti che fa freddo - GamingPark_it : Don Cheadle ricorda la “straripante generosità” di Betty White - firewithlove : no aspettate è morta pure Betty White 20 giorni fa e io non ne sapevo niente????????????????? -