Ascolti tv 21 gennaio 2022 | Clerici va forte anche con la finale Fedele anche il pubblico dei vipponi La sorpresa è Mechanic | Resurrection

Leggi su tvzoom

(Di sabato 22 gennaio 2022) Le ammiraglie dominano e rimangono in equilibrio. Signorini sfonda più tardi in seconda serata Si è concluso The Voice Senior su Rai1 eleggendo Annibale Giannarelli, del team di Gigi D’Alessio, campione di questa seconda edizione del talent per artisti in cerca di rivincita e rilancio. Su Canale 5 al Grande Fratello Vip è proseguito il tentativo di reinnesco dell’interesse per la storia triangolare tra Delia, Alex e Soleil, mentre sono stati eliminati Valeria e Giacomo. Venerdì 21in prima serata la tv generalista ha proposto inoltre The Good Doctor su Rai2, mentre Rai3 ha trasmesso uno Speciale Tg3-Verso il Quirinale, Italia 1 il film action. Gianluigi Nuzzi su Rete4 e Diego Bianchi su La7 hanno completato il quadro di base. In prima serata Lo show di Rai1, The Voice Senior, con ...