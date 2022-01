Valeria Marini presa di mira da due concorrenti: “siete pesanti!” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Valeria Marini perde le staffe a causa di uno scherzo di “pessimo gusto”. Ecco cos’è accaduto Dopo aver mangiato le pizze preparate da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi commentano l’esperimento culinario dei due concorrenti sottolineando gli errori commessi durante la preparazione dell’impasto. I due concorrenti iniziano, quindi, a commentare il preparato per piazza di Valeria e Giacomo sostenendo che i due si siano confusi utilizzando lo zucchero al posto del sale e facendo, così, risultare la focaccia una portata da fine pasto. Valeria non la prende e bene e, infastidita, urla ai due gieffini di parlare di altro perchè le loro critiche non sono gradite: “Lo scherzo è bello quando dura poco. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)perde le staffe a causa di uno scherzo di “pessimo gusto”. Ecco cos’è accaduto Dopo aver mangiato le pizze preparate da Giacomo Urtis e, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi commentano l’esperimento culinario dei duesottolineando gli errori commessi durante la preparazione dell’impasto. I dueiniziano, quindi, a commentare il preparato per piazza die Giacomo sostenendo che i due si siano confusi utilizzando lo zucchero al posto del sale e facendo, così, risultare la focaccia una portata da fine pasto.non la prende e bene e, infastidita, urla ai due gieffini di parlare di altro perchè le loro critiche non sono gradite: “Lo scherzo è bello quando dura poco. ...

