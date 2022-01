Covid oggi Puglia, 8.423 contagi e 12 morti: bollettino 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.423 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 72.066 tamponi. Le persone attualmente positive in Puglia sono 133.218. I nuovi casi per provincia – Bari: 2.663; Bat: 998; Brindisi: 706; Foggia: 1.307; Lecce: 1.545; Taranto: 1.102; residenti fuori regione: 45; Provincia in definizione: 57. I pazienti Covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 712. In terapia intensiva, invece, 67 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.423 ida coronavirus in, 212022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 12. I nuovi casi sono stati individuati su 72.066 tamponi. Le persone attualmente positive insono 133.218. I nuovi casi per provincia – Bari: 2.663; Bat: 998; Brindisi: 706; Fa: 1.307; Lecce: 1.545; Taranto: 1.102; residenti fuori regione: 45; Provincia in definizione: 57. I pazientiin ospedale ricoverati in area non critica sono 712. In terapia intensiva, invece, 67 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - mariaederaM5S : #Covid, serve equità vaccinale. In Africa oltre l'85% della popolazione non ha ancora ricevuto la prima dose. Oggi… - Adnkronos : Elezioni anticipate in #Portogallo, i positivi potranno andare a votare ai seggi. #ultimoraù - SkyTG24 : Covid, De Luca: “Per fine gennaio probabile discesa contagio” - milu20354311 : RT @LucillaMasini: Oggi è la Giornata Mondiale dell'abbraccio. È ufficiale: ci prendono per il cülo. #COVID19 #COVID #giornatamondialedell… -