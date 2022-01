Sci alpino, Coppa Europa 2022: Fabian Himmelsbach vince lo slalom di Vaujany, lontani gli italiani (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fabian Himmelsbach si è aggiudicato lo slalom di Vaujany, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. La gara disputata sulle nevi francesi, ha dovuto far fronte al maltempo, che ha costretto gli organizzatori a rinviare la prima manche dalle ore 9.30 fino alle ore 12.00, salvando comunque il regolare svolgimento della gara. Il tedesco Fabian Himmelsbach ha vinto con il tempo complessivo di 1:45.64 (51.70 nella prima manche e 53.94 nella seconda) precedendo il padrone di casa Paco Rassat, distante 21 centesimi, e lo spagnolo Joaquim Salarich di 61, dopo che aveva chiuso al comando la prima discesa. Quarta posizione per lo svizzero Noel Von Gruenigen a 62 centesimi dalla vetta, quinta per il suo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022)si è aggiudicato lodi, valevole per ladi scimaschile 2021-. La gara disputata sulle nevi francesi, ha dovuto far fronte al maltempo, che ha costretto gli organizzatori a rinviare la prima manche dalle ore 9.30 fino alle ore 12.00, salvando comunque il regolare svolgimento della gara. Il tedescoha vinto con il tempo complessivo di 1:45.64 (51.70 nella prima manche e 53.94 nella seconda) precedendo il padrone di casa Paco Rassat, distante 21 centesimi, e lo spagnolo Joaquim Salarich di 61, dopo che aveva chiuso al comando la prima discesa. Quarta posizione per lo svizzero Noel Von Gruenigen a 62 centesimi dalla vetta, quinta per il suo ...

