Vaccino covid ed effetto nocebo, Bassetti: “Colpa anche di cattiva pubblicità” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Il cosiddetto ‘nocebo’ è un fenomeno che ovviamente anche noi stiamo osservando e abbiamo osservato”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta lo studio americano che ha rilevato come chi ha ricevuto solamente il placebo nei test sul Vaccino anti-covid ha segnalato effetti collaterali, ribattezzato come effetto ‘nocebo’. “Se il placebo provoca effetti collaterali simili al Vaccino evidentemente non è il Vaccino ma tutto quello che c’è oggi intorno al mondo della vaccinazione con l’ansia e lo stress frutto anche di una cattiva pubblicità fatta ai vaccini – sottolinea l’esperto – Ad esempio, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Il cosiddetto ‘’ è un fenomeno che ovviamentenoi stiamo osservando e abbiamo osservato”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta lo studio americano che ha rilevato come chi ha ricevuto solamente il placebo nei test sulanti-ha segnalato effetti collaterali, ribattezzato come’. “Se il placebo provoca effetti collaterali simili alevidentemente non è ilma tutto quello che c’è oggi intorno al mondo della vaccinazione con l’ansia e lo stress fruttodi unafatta ai vaccini – sottolinea l’esperto – Ad esempio, ...

