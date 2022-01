Mario, significato e origine del nome (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Parliamo forse di uno dei nomi in assoluto più comuni e popolari da sempre nel nostro Paese; Mario deriva dal latino Marius, nome tipico della gens Maria, la cui origine non è del tutto certa. Si pensa che possa essere basato sul termine mas, maris, che vuol dire “maschio”, “uomo”, ma secondo altre ipotesi potrebbe anche essere un derivato dal nome del dio Marte, il che lo renderebbe un nome teoforico analogo a Marzio, Martino, Marziale, Marco e altri su questa scia. C’è poi una terza linea di pensiero, che lo condurrebbe al nome del dio osco Mavors o Mamars, da cui “Marte” stesso deriva, al termine etrusco maru, di significato incerto, o anche al latino mare, “mare”. Per quanto occasionalmente venga utilizzato come forma maschile di Maria, i due nomi non sono in alcun ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Parliamo forse di uno dei nomi in assoluto più comuni e popolari da sempre nel nostro Paese;deriva dal latino Marius,tipico della gens Maria, la cuinon è del tutto certa. Si pensa che possa essere basato sul termine mas, maris, che vuol dire “maschio”, “uomo”, ma secondo altre ipotesi potrebbe anche essere un derivato daldel dio Marte, il che lo renderebbe unteoforico analogo a Marzio, Martino, Marziale, Marco e altri su questa scia. C’è poi una terza linea di pensiero, che lo condurrebbe aldel dio osco Mavors o Mamars, da cui “Marte” stesso deriva, al termine etrusco maru, diincerto, o anche al latino mare, “mare”. Per quanto occasionalmente venga utilizzato come forma maschile di Maria, i due nomi non sono in alcun ...

