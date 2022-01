La Lega anticipa Benevento e Pordenone | Di Serio passa ai ramarri

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ ufficiale anche ilggio di Giuseppe Didalal. A renderlo noto è il sito ufficiale dellaB, che ha di fattoto le note stampa dei due club. L’attaccante classe 2001 delsi trasferisce in prestito al club friulano nell’ambito dell’operazione che ha portato Petriccione nel Sannio e Vokic in neroverde con la stessa formula. Dilascia ildopo una prima parte di stagione contraddistinta da due gol in otto gare (nessuna delle quali giocata dal primo minuto). Alla corte di Tedino proverà a ritagliarsi maggiore spazio e confermare quanto di buono fatto vedere anche con la Nazionale under 20 di Alberto ...

