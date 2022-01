Fiorentina, Odriozola ha convinto: ora i viola studiano il riscatto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Fiorentina: Odriozola ha convinto e ora i viola cercano il riscatto dal Real Madrid Alvaro Odriozola si è preso la Fiorentina, diventando il terzino destro titolare della macchina ben oliata di Vincenzo Italiano. Ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola vogliono trattenerlo, anche se sarà complicato dato che lo spagnolo è arrivato dal Real Madrid con la formula del prestito secco senza alcun tipo di diritto di riscatto. La valutazione che fanno i Blancos di Odriozola è infatti alta, non meno di 20 milioni, è inoltre sul calciatore ci sarebbero anche altre squadra spagnole. La Fiorentina, però, farà di tutto per trattenerlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercatohae ora icercano ildal Real Madrid Alvarosi è preso la, diventando il terzino destro titolare della macchina ben oliata di Vincenzo Italiano. Ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ivogliono trattenerlo, anche se sarà complicato dato che lo spagnolo è arrivato dal Real Madrid con la formula del prestito secco senza alcun tipo di diritto di. La valutazione che fanno i Blancos diè infatti alta, non meno di 20 milioni, è inoltre sul calciatore ci sarebbero anche altre squadra spagnole. La, però, farà di tutto per trattenerlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

