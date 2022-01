Buoni spesa, da oggi si potranno usare nelle attività commerciali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) MONREALE – Da oggi i cittadini monrealesi possessori delle card rilasciate dal Comune di Monreale per i Buoni spesa 2022 potranno spenderli nelle attività commerciali che stamattina sono stati inseriti nella piattaforma PROMOSHOPS. I nuovi aiuti economici sono stati previsti per l’emergenza covid. Gli acquisti per alimenti, farmaci e materiale di prima necessità possono essere (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 19 gennaio 2022) MONREALE – Dai cittadini monrealesi possessori delle card rilasciate dal Comune di Monreale per i2022spenderliche stamattina sono stati inseriti nella piattaforma PROMOSHOPS. I nuovi aiuti economici sono stati previsti per l’emergenza covid. Gli acquisti per alimenti, farmaci e materiale di prima necessità possono essere (Monrealelive.it)

monrealeatoday : Buoni spesa, da oggi si potranno usare nelle attività commerciali - - GazzettadellaSp : Boom di richieste per i buoni spesa, le card saranno disponibili a inizio febbraio - MonrealeNews : Lo rende noto l’assessore ai servizi sociali Sandro Russo - navib30 : @il_misantropo @rostokkio @enelenergia Idem ma qualche volta in meno per adesso solo loro mi offrono 250 euro di buoni spesa!!! - CosenzaChannel : Giuseppe d'Ippolito critica l'amministrazione di Cosenza. «Poca dimestichezza della cosa pubblica, sui buoni spesa… -