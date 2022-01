Berlusconi Presidente della Repubblica: il centrodestra la smetta e tiri fuori il vero nome (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sì, ok. È stato bello, ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio. Lo sanno tutti che la candidatura di Silvio Berlusconi a Presidente della Repubblica è improponibile. Eppure il suo nome è ancora sul tavolo e qualcuno sta provando anche a fare la conta dei numeri. Ci sta provando l’uomo dei numeri, Denis Verdini che come noto è un congiunto di Matteo Salvini ed è in ottimi rapporti anche con Matteo Renzi. La realtà, però, gli attori in campo la sanno benissimo e ognuno tira acqua al suo mulino. Berlusconi come Presidente della Repubblica non è un’ipotesi praticabile per tutta una serie di motivi, più o meno superabili. Addirittura c’è qualcuno che sarebbe disposto a soprassedere sulla condanna per frode fiscale. Una condanna ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sì, ok. È stato bello, ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio. Lo sanno tutti che la candidatura di Silvioè improponibile. Eppure il suoè ancora sul tavolo e qualcuno sta provando anche a fare la conta dei numeri. Ci sta provando l’uomo dei numeri, Denis Verdini che come noto è un congiunto di Matteo Salvini ed è in ottimi rapporti anche con Matteo Renzi. La realtà, però, gli attori in campo la sanno benissimo e ognuno tira acqua al suo mulino.comenon è un’ipotesi praticabile per tutta una serie di motivi, più o meno superabili. Addirittura c’è qualcuno che sarebbe disposto a soprassedere sulla condanna per frode fiscale. Una condanna ...

