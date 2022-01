Serve anche la quarta dose di vaccino anti-Covid? Il chiarimento dell’Ema (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – L’Ema “non ha ancora visionato i dati sulla quarta dose” del vaccino anti-Covid. “Attualmente, non ci sono prove della necessità di una quarta dose nella popolazione generale”. Lo precisa Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante un briefing video con la stampa. La somministrazione ripetuta di dosi “booster del vaccino anti-Covid con intervalli molto brevi potrebbe ridurre il livello di anticorpi che possono essere prodotti ad ogni somministrazione”, aggiunge. “Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito e che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – L’Ema “non ha ancora visionato i dati sulla” del. “Attualmente, non ci sono prove della necessità di unanella popolazione generale”. Lo precisa Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante un briefing video con la stampa. La somministrazione ripetuta di dosi “booster delcon intervalli molto brevi potrebbe ridurre il livello dicorpi che possono essere prodotti ad ogni somministrazione”, aggiunge. “Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito e che hanno ricevuto già tre dosi, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie prendessero in considerazione la somministrazione ...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo la crisi Covid, non possiamo permettere che imprese e famiglie subiscano la stangata del caro energia. Serve u… - vaticannews_it : #12gennaio #PapaFrancesco #lavoro All'udienza generale: anche oggi troppi i lavoratori sfruttati e senza dignità. S… - Manuela51661655 : @pzzskA Perché fai domande alle quali non c'è risposta? Comunque se qualcuno ti dà qualche consiglio ti prego famme… - ilfaroonline : Serve anche la quarta dose di vaccino anti-Covid? Il chiarimento dell’Ema - lorenzdonofrio : RT @lorenzdonofrio: LA NOTIZIA È ARRIVATA ANCHE DI LÀ Italia prima democrazia occidentale in cui serve il #greenpass per lavorare... https… -