“É sempre mezzogiorno” | parmigiana di cardi vegetariana di Antonella Ricci

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 18 gennaio 2022), ancora una volta, ci racconta la sua amata terra, la Puglia. La cuoca salentina, oggi, prepara un piatto inedito, a base di vegetali e latticini, quindi adatto anche a chi segue una dieta. Vediamo come preparare ladi. Ingredienti 1,5 kg, 1 limone, 300 g funghi pioppini, 1 spicchio d’aglio nero, 1 cipollotto, 400 g passata di pomodoro, basilico, 15 g capperi, 300 g besciamella, 500 g scamorza affumicata, origano, 150 g formaggio grattugiato, 2 tuorli, 50 g pangrattato, sale e pepe, olio evo Procedimento Puliamo ie li tagliamo a pezzi lunghi circa 10 cm. Con un coltellino, eliminiamo i filamenti superficiali. Li immergiamo subito in acqua e succo di limone, per non farli ...