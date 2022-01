Cuadrado sul rinnovo: «Loro sanno quello che vogliamo, si vedrà…» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Juan Cuadrado ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria anche del suo possibile rinnovo di contratto Cuadrado e la Juventus prossimi al rinnovo? L’esterno colombiano ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo contratto e della vittoria contro la Samp in Coppa Italia. GOL – «E’ importante segnare anche con i nostri attaccanti. Ci riempie di fiducia per affrontare quello che verrà da ora in avanti. Ci aspettano partite difficilissime, ma è la strada giusta e continuiamo così». rinnovo – «Noi siamo tranquilli, dobbiamo solo lavorare e far lavorare la società. Loro sanno quello che vogliamo, siamo contenti qui. Vedremo cosa accadrà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Juanha parlato al termine della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria anche del suo possibiledi contrattoe la Juventus prossimi al? L’esterno colombiano ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo contratto e della vittoria contro la Samp in Coppa Italia. GOL – «E’ importante segnare anche con i nostri attaccanti. Ci riempie di fiducia per affrontareche verrà da ora in avanti. Ci aspettano partite difficilissime, ma è la strada giusta e continuiamo così».– «Noi siamo tranquilli, dobbiamo solo lavorare e far lavorare la società.che, siamo contenti qui. Vedremo cosa accadrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

