«Toy», viaggio nell'archivio sonoro del Duca bianco (Di martedì 18 gennaio 2022) Non è certo una novità per i fan del Duca bianco – per anni hanno infatti girato bootlegdel suo lavoro misterioso, ma ora Toy è anche un disco ufficiale pubblicato dai tipi della Parlophone che hanno gestito finora il catalogo di Bowie, ceduto nelle scorse settimane dagli eredi alla Warner Chappel per una cifra intorno ai 250 milioni di dollari. Toy – prima dell'uscita singola – in realtà è stato inserito lo scorso novembre nel box Brilliant adventure, che comprendeva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Toy " prima dell'uscita singola " in realtà è stato inserito lo scorso novembre nel box Brilliant adventure, che comprendeva una parte della produzione dei primi anni duemila dell'artista. Lavori ...

