Rosario Livatino | storia del giudice ragazzino diventato beato

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 21 settembre del 1990 era ancora una giornata di calda estate in Sicilia. Un giovane e caparbio magistrato viaggiava sulla sua Ford Fiesta sulla superstrada che collega Caltanissetta ad Agrigento. Era diretto in tribunale. Viaggiava, come sempre, senza scorta. Anche se le inchieste che aveva condotto e stava conducendo avevano dato fastidio a parecchi. Soprattutto ai boss della Stidda, la versione agrigentina di Cosa Nostra. All’improvviso la vecchia auto rossa viene speronata.ha capito subito cosa stava succedendo, perché lui sapeva che qualcuno gliel’ aveva già giurata da tempo. Troppo zelante quel magistrato con la faccia da bambino, troppo determinato ad andare a fondo sul malaffare che come un cancro si mangiava dall’interno il suo territorio. Per, lavorare perché il ...