Ristoratori uniti Puglia | è un nuovo lockdown ma stavolta indotto Le richieste per fronteggiare la crisi del settore

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Di seguito il comunicato di: Sta accadendo quanto temevamo. Il comparto della ristorazione sta affrontando unma questa voltae non imposto. Dopo due anni di chiusure prolungate, sacrifici, perfino suicidi dettati dalla disperazione ma anche grande determinazione nel risollevarsi per arrivare alla tanto promessa “Normalità “. Ci ritroviamo, dopo un dicembre deludente tra paure e disdette con ristoranti vuoti, frigoriferi pieni e tutte le spese da pagare (65 % di fatturato in meno a livello nazionale rispetto al 2019). IlHO.RE.CA a livello nazionale esprime 340 mila imprese e quasi 1 milione e mezzo di occupati. Se non interverranno misure adeguate seguiranno inevitabili licenziamenti, non possiamo aggiungere ...