Puglia | ristoratori uniti | è un nuovo lockdown ma stavolta indotto Le richieste per fronteggiare la crisi del settore

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: Sta accadendo quanto temevamo. Il comparto della ristorazione sta affrontando unma questa voltae non imposto. Dopo due anni di chiusure prolungate, sacrifici, perfino suicidi dettati dalla disperazione ma anche grande determinazione nel risollevarsi per arrivare alla tanto promessa “Normalità “. Ci ritroviamo, dopo un dicembre deludente tra paure e disdette con ristoranti vuoti, frigoriferi pieni e tutte le spese da pagare (65 % di fatturato in meno a livello nazionale rispetto al 2019). IlHO.RE.CA a livello nazionale esprime 340 mila imprese e quasi 1 milione e mezzo di occupati. Se non interverranno misure adeguate seguiranno inevitabili licenziamenti, non possiamo aggiungere debito al debito. Questo contesto è fortemente aggravato da un incontrollato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Puglia ristoratori

quotidianodipuglia.it

Prima che la Regioneinserisse la bombetta di Martina nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali tutto andava bene. I macellai ed idella Valle d'Itria prendevano per la gola i loro ...È la sorte dei, tra gli altri ovviamente, che stanno patendo e non poco questa situazione. ...Lavoratori irregolari e in nero nel ristorante di Sushi. Così dopo il controllo dei carabinieri scattano sanzioni per oltre 50.000 euro, la sospensione della licenza e la ...Un catering per trecento ospiti. Tra cast, tecnici, produttori e addetti ai lavori. Celebrato nel dietro le quinte di un teatro. Proprio nelle ore in cui, da decreto, era già vietato consumare cibi e ...