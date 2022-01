Mobilità, dalle associazioni appello al Governo: Urge un piano strutturale di sostegno alla transizione ecologica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Adiconsum, Anfia, Anie, Assofond, Class Onlus, Motus-e, Ucimu e le imprese e i lavoratori delle filiere produttive e commerciali dell’automotive, delle fonderie, dei macchinari industriali, dell’energia e della Mobilità elettrica hanno lanciato un appello al Governo per definire un piano strutturale per la Mobilità elettrica, di vitale importanza per non interrompere il trend di crescita degli ultimi anni nel momento in cui è necessaria una rapida accelerazione verso la transizione ecologica. “Nella Legge di Bilancio 2022 – si legge nell’appello – è totalmente assente una strategia per la transizione energetica del settore automotive e per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica private. Senza interventi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Adiconsum, Anfia, Anie, Assofond, Class Onlus, Motus-e, Ucimu e le imprese e i lavoratori delle filiere produttive e commerciali dell’automotive, delle fonderie, dei macchinari industriali, dell’energia e dellaelettrica hanno lanciato unalper definire unper laelettrica, di vitale importanza per non interrompere il trend di crescita degli ultimi anni nel momento in cui è necessaria una rapida accelerazione verso la. “Nella Legge di Bilancio 2022 – si legge nell’– è totalmente assente una strategia per laenergetica del settore automotive e per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica private. Senza interventi ...

