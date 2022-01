Gianni Morandi, ridotto a brandelli: “Stiamo cercando…” | La foto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gianni Morandi è ridotto a brandelli, con un abito sgualcito. Le sue parole sono emblematiche in tal senso: “Stiamo cercando…”. Gianni Morandi parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, nonostante qualche polemica di troppo dovuta alla sua ‘sventura social’ di qualche settimana fa. L’artista originario di Bologna infatti ha postato per sbaglio uno stralcio del proprio brano da presentare all’Ariston, per poi rimuoverlo in maniera istantanea. Un gesto che poteva pregiudicargli la presenza al Festival, con Amadeus e la giuria a ‘graziarlo’. Gianni Morandi (web source)La motivazione risale nella presenza del tutore alla mano che avrebbe ‘portato in errore Gianni’, a causa ... Leggi su topicnews (Di lunedì 17 gennaio 2022), con un abito sgualcito. Le sue parole sono emblematiche in tal senso: “”.parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, nonostante qualche polemica di troppo dovuta alla sua ‘sventura social’ di qualche settimana fa. L’artista originario di Bologna infatti ha postato per sbaglio uno stralcio del proprio brano da presentare all’Ariston, per poi rimuoverlo in maniera istantanea. Un gesto che poteva pregiudicargli la presenza al Festival, con Amadeus e la giuria a ‘graziarlo’.(web source)La motivazione risale nella presenza del tutore alla mano che avrebbe ‘portato in errore’, a causa ...

Advertising

chetempochefa : 'Gianni Morandi, soprannominato il Laizo Minnelli italiano, il Fausto Leale italiano bianco'. @ninofrassicaoff e l… - _strategie : GIANNI MORANDI??????? - DaBordet : Gianni Morandi torna sul palco del Teatro Duse | Dal 19 Gennaio - LorettaGardoni2 : RT @LoreSebastiani: Gianni Morandi famoso per “Otto per mille ce la fai”, “Un ginocchio per me” e “La filarmonica”. #ctcf #chetempochefa - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianni Morandi - C'eraun ragazzo che come me amava...... -