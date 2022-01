Covid oggi Vda, 172 contagi e 1 morto: bollettino 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 172 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio. Si registra inoltre un altro morto. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi sale a 24.121. I positivi attuali sono 5.996, di cui 5.919 in isolamento domiciliare, 69 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva. I guariti complessivi salgono a 17.629, +207 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 120.021 mentre i tamponi effettuati sono 400.624. Con il decesso registrato oggi salgono a 496 le persone decedute in Val d’Aosta e risultate positive al Covid da inizio epidemia ad oggi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 172 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 17. Si registra inoltre un altro. Il totale delle personeate dal virus da inizio epidemia asale a 24.121. I positivi attuali sono 5.996, di cui 5.919 in isolamento domiciliare, 69 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva. I guariti complessivi salgono a 17.629, +207 rispetto a ieri. I casi fino adtestati sono 120.021 mentre i tamponi effettuati sono 400.624. Con il decesso registratosalgono a 496 le persone decedute in Val d’Aosta e risultate positive alda inizio epidemia ad. L'articolo proviene da Italia Sera.

