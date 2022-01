Coppa Italia, sarà Sacchi l’arbitro di Inter-Empoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Designato l’arbitro di Inter-Empoli, ottavo di finale della Coppa Italia 2021/2022 In vista degli ottavi di finale della Coppa Italia in programma tra martedì e giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Empoli, in programma per mercoledì 19 dicembre con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi. Il fischietto della sezione di Macerata sarà assistito da Bottegoni e Margani; il quarto uomo sarà Colombo. Al VAR Giua e Vivenzi all’AVAR L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Designatodi, ottavo di finale della2021/2022 In vista degli ottavi di finale dellain programma tra martedì e giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 19 dicembre con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dalJuan Luca. Il fischietto della sezione di Macerataassistito da Bottegoni e Margani; il quarto uomoColombo. Al VAR Giua e Vivenzi all’AVAR L'articolo proviene damagazine.

