Barcellona, spunta il bomber brasiliano per l’attacco! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il progetto di ripartenza del Barcellona prende forma e il nome che vuole aggiungere Xavi alla sua rosa è quello di un campione assoluto e arriva direttamente dalla Premier League. Liverpool Firmino Barcellona Si tratta proprio del bomber del Liverpool Firmino, l’attaccante attualmente in forza ai reds andrà in scadenza nel 2023 ed è la richiesta principale del tecnico blaugrana per il mercato estivo, è già pronta infatti un’offerta da 20 milioni per aggiudicarsi il top player, il Liverpool prende in considerazione l’offerta in modo da non perderlo a zero alcuni mesi dopo. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il progetto di ripartenza delprende forma e il nome che vuole aggiungere Xavi alla sua rosa è quello di un campione assoluto e arriva direttamente dalla Premier League. Liverpool FirminoSi tratta proprio deldel Liverpool Firmino, l’attaccante attualmente in forza ai reds andrà in scadenza nel 2023 ed è la richiesta principale del tecnico blaugrana per il mercato estivo, è già pronta infatti un’offerta da 20 milioni per aggiudicarsi il top player, il Liverpool prende in considerazione l’offerta in modo da non perderlo a zero alcuni mesi dopo. Daniele Scrazzolo

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona spunta Dybala - Juve, è gelo. L'AD: 'Deve dimostrare'. E spunta l'Inter Su Dybala piombano quindi molti tra i maggiori club europei: Barcellona, Tottenham e... l'Inter , con Marotta pronto a fare un'offerta per una trattativa che assume il sapore della rivalsa.

Cristiano Ronaldo "ha dei problemi". Rangnick bombarda il portoghese: United, addio? ...proprio in questi giorni si vocifera infatti di un CR7 insoddisfatto che potrebbe lasciare Manchester con destinazione Barcellona. Gigio Donnarumma sempre peggio: non solo crisi nera al Psg. Spunta ...

Barcellona, spunta il quarto caso di Covid nella squadra Calcio News 24 CALCIOMERCATO MILAN/ Spuntano Casale e Puig nell’elenco degli obiettivi Calciomercato Milan: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. I rossoneri pensano a Casale del Verona per rafforzare la difesa di Pioli ...

Cantiere Juve, dal mercato spunta Paredes TORINO. Una squadra in bilico e piena di incognite. Non c’è solo il caso Dybala a tenere banco nella Juventus in questo gennaio “bollente”, visto che i dirigenti bianconeri sono sempre più impegnati a ...

