Zoe Saldana ricorda Britney Spears | Sul set di Crossroads era così disponibile | è un' anima gentile

(Di domenica 16 gennaio 2022) Durante una recente intervista di Access Hollywood, Zoe Saldaña ha elogiatoper il suo carattere e per la sua performance in- Le strade della vita. Zoe Saldaña, parlando con una giornalista di Access Hollywood a proposito dei nuovi capitoli dei suoi franchise di successo, "Guardiani della Galassia" e "Avatar", ha elogiatoe la sua incredibile performance in- Le strade della vita, che celebra il suo 20° anniversario. "Devo dire che ero molto nervosa prima dell'inizio delle riprese ma tutte le mie paure sono scomparsa immediatamente dopo il nostro primo incontro." Ha spiegato la Saldaña. "Lei era... era, un', uno spirito davvero positivo. ...

Torneranno nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff, Karen Gillan, Will Poulter insieme a Vin Diesel e Bradley Cooper che offriranno ancora le loro voci. Nel ...Durante una recente intervista di Access Hollywood, Zoe Saldaña ha elogiato Britney Spears per il suo carattere e per la sua performance in Crossroads - Le strade della vita. Zoe Saldaña, parlando con ...Scopriamo insieme i/le 5 attori/attrici che hanno delle incredibili somiglianze con altre star del mondo dello show biz.