Berlusconi presidente: centrodestra più Renzi 493 consensi, -12 dalla soglia (Di domenica 16 gennaio 2022) Si parte il 24 gennaio. Inizia la madre di tutte le partite: l'elezione del presidente della Repubblica. Per il centrodestra è un'occasione storica: ha più grandi elettori del centrosinistra allargato (inclusi i grillini). Nell'aula della Camera voteranno i 630 deputati, i 320 senatori e i 58 delegati regionali, per un totale di 1.008 grandi elettori. Alle prime tre votazioni servono i 2/3 dei consensi, 672 voti. La partita vera inizia dal quarto scrutinio quando è sufficiente la maggioranza assoluta, 505 voti. Chi si avvicina di più a questa soglia è Silvio Berlusconi, candidato del centrodestra. Sommando i parlamentari di Lega (197), Forza Italia (129), Fratelli d'Italia (58) e dei centristi (Coraggio Italia 29, Noi con l'Italia 5) e i relativi delegati regionali (33) lo ...

