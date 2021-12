Covid, è morta Martina, 14enne immunosoppressa che non aveva potuto ricevere il vaccino (Di giovedì 9 dicembre 2021) A 14 anni, Martina ha perso la sua battaglia contro il Covid. La ragazza di Osimo, che non aveva potuto ricevere il vaccino perché immunosoppressa, da un mese era ricoverata presso l’ospedale di Ancona, dove era stata trasportata con 41 di febbre. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che scrive: Martina soffriva di una rara malattia genetica, che tuttavia non metteva a rischio la sua vita. In passato aveva però subìto un trapianto di rene e, per evitare il rigetto, assumeva farmaci che hanno ridotto la sua risposta immunitaria. Non avrebbe potuto vaccinarsi senza andare incontro a conseguenze potenzialmente gravi. Alessandro Simonini, primario del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica del Salesi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) A 14 anni,ha perso la sua battaglia contro il. La ragazza di Osimo, che nonilperché, da un mese era ricoverata presso l’ospedale di Ancona, dove era stata trasportata con 41 di febbre. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che scrive:soffriva di una rara malattia genetica, che tuttavia non metteva a rischio la sua vita. In passatoperò subìto un trapianto di rene e, per evitare il rigetto, assumeva farmaci che hanno ridotto la sua risposta immunitaria. Non avrebbevaccinarsi senza andare incontro a conseguenze potenzialmente gravi. Alessandro Simonini, primario del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica del Salesi ...

