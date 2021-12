Conference League | sesto turno | programma | sfide e diretta tv

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Atto finale della fase a gironi dellache manda in campo la sesta giornata di questa terza coppa europea. La Roma di Josè Mourinho, unica italiana della competizione, dovrà giocarsi il primo posto con il Bodo/Glimt battendo i bulgari del CSKA Sofia e sperando in una sconfitta o nel pari dei norvegesi contro lo Zorya in Ucraina. Ecco tutto il, lee le varie dirette televisive di questa ultima giornata. Tutte le gare dellacon ilEcco tutto ildella sesta giornata dellacon lee le varie dirette che andranno in scena in questa ultima giornata dei gironi della terza coppa europea. DAZN ...

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - DiMarzio : #ConferenceLeague | Rinviata la gara del #Tottenham contro il #Rennes - Agenzia_Ansa : La partita di domani fra Tottenham e Rennes, valida per la fase a gironi della Conference League, è stata rinviata… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: #Shomurodov: 'La mia ambizione personale è quella di aiutare la squadra' ??? Le dichiarazioni dell'uzbeco: 'Quest'anno… - sportmediaset : Rennes contro il #Tottenham per il rinvio: 'Hanno deciso loro'. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

Il club francese, già a Londra per sfidare il Tottenham di Antonio Conte nell'ultimo match di, in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet poco prima della ...Commenta per primo Ebrima Darboe ha parlato ai canali della UEFA alla vigilia di CSKA Sofia - Roma . Ecco le dichiarazioni del centrocampista giallorosso. Dove volete arrivare in? 'Il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile e fare tutto ciò che è in nostro potere per vincere il torneo. È importante per tutti: per noi e per la società. Quindi ...Probabili formazioni Cska Sofia Roma: le quote del match. Esaminiamo le mosse degli allenatori per la sfida della sesta giornata della Conference league.'Siamo contenti per il primo posto, ma agli ottavi di finale comunque non sara' facile'. Cosi' il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ...