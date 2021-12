Oroscopo di Marco Pesatori del 9 dicembre 2021 e classifica | Pesci come Arsenio Lupin

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Benvenuti nella rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo rivela che Venere rende affascinanti e dolci i nati in Vergine e fa vedere ai nativi del Capricorno la vita con lenti rosa. In primo piano, le previsioni astrologiche relative alla giornata di giovedì 9e lasegno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 9: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Ottima Luna. Approfittatene per fare il punto della situazione. Riorganizzate i pensieri. Riallineate le idee. Se il cuore è in subbuglio, fermatevi a riflettere. Vi accorgerete che le testardaggini in amore vanno ...