Mara Venier, ecco l'outfit da supermercato: giubbotto leopardato ed occhiali da sole (Foto) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. l'outfit di Mara Venier per andare al supermercato è tutto da vedere. La conduttrice sceglie un giubbotto leopardato e in abbinamento gli occhiali da sole. È tempo di acquisti anche per Mara Venier. Come la maggior parte degli italiani in questo periodo, anche la conduttrice si è recata al supermercato per i classici acquisti natalizi.

