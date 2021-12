È una D’Urso da Champions – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque E’ una BarbaradaLeague! “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost”? No, si tratta di altro, di un fuori programma piuttosto curioso successo in diretta a Pomeriggio Cinque nel giorno della Festa dell’Immacolata. Durante il talk che vedeva protagonista in collegamento Asia Valente, l’influencer finita nel mirino delle polemiche perché disposta a tutto per i soldi, anche sterminare gli animali, parte all’improvviso una musica ben nota al telespettatore di Canale 5 ma evidentemente sconosciuta alla: lo stacchetto dellaLeague. La coppa dalle grandi orecchie risuona a sorpresa nello studio di Cologno Monzese, ponendo bruscamente fine al dibattito e spiazzando la conduttrice: “Cos’è? Che musica è? Ah, la musica della?! ...