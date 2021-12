Crippa: ”Napoli, ora bisogna pensare solo all’Europa League!” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Crippa: “Il Napoli è una delle squadre che fa vedere il miglior calcio, lo Scudetto non si vince ora, Maradona mi manca tanto” Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv per paralre del momnto difficile che sta attraversando la squadra azzurra a causa dei molti infortuni e dell’impegno in Europa Laegue degli uomini di Spalletti. Queste le sue parole. SULL’ATTUALE MOMENTO DEL Napoli “Il Napoli sta venendo da risultati negativi sotto il piano del gioco, ma è una delle squadre che fa vedere il miglior calcio. Per il morale sarebbe bene battere il Leicester e passare il turno, gli inglesi sono tosti ma per organico i partenopei mi sembrano superiori. -afferma Crippa -Certo, gli infortuni hanno ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 8 dicembre 2021): “Ilè una delle squadre che fa vedere il miglior calcio, lo Scudetto non si vince ora, Maradona mi manca tanto” Massimo, ex centrocampista del, è intervenuto a Febbre a 90, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv per paralre del momnto difficile che sta attraversando la squadra azzurra a causa dei molti infortuni e dell’impegno in Europa Laegue degli uomini di Spalletti. Queste le sue parole. SULL’ATTUALE MOMENTO DEL“Ilsta venendo da risultati negativi sotto il piano del gioco, ma è una delle squadre che fa vedere il miglior calcio. Per il morale sarebbe bene battere il Leicester e passare il turno, gli inglesi sono tosti ma per organico i partenopei mi sembrano superiori. -afferma-Certo, gli infortuni hanno ...

