Calcio a 5, Serie A: il Petrarca cade in casa battuto dal Pesaro! CMB Matera e L84 a valanga (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un turno infrasettimanale disputatosi tutto in contemporanea e con diversi risultati a sorpresa, nel solito turbillon di gol ed emozioni. Ecco cosa è stata la dodicesima giornata della Serie A di Calcio a 5. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Dopo undici vittorie nelle prime undici giornate, il Petraca cade in casa battuto dai campioni d'Italia dell'Italservice Pesaro che, oltre a regalarsi un prezioso successo, accorciano in classifica portando a meno sei dai veneti (33 contro 27). Il risultato finale di 1-2 ha premiato la squadra di Colini, capace di vincere grazie alle zampate di De Oliveira e Canal e di resistere al tentativo di rientro dei padroni di casa con Mello. Alle spalle del duo di testa, si attesta invece il CMB Matera: i lucani, con un netto 0-5, ...

