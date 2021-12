Brasile: Pelé di nuovo ricoverato in ospedale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pelé è di nuovo ricoverato all'ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo, per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato, nei mesi scorsi e nella stessa struttura, per un ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è diall'israelitico Albert Einstein di San Paolo, per sottoporsi ad unciclo di cure dopo essere stato operato, nei mesi scorsi e nella stessa struttura, per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Pelé Brasile: Pelé di nuovo ricoverato in ospedale Pelé intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine anno a Guarujà, località del litorale paulista. . 8 dicembre 2021

Finisce la storia del "mago" Ferrario Storico fisioterapista di Como e Milan - Cronaca, Como E poi, siccome nella squadra rossonera c'era Liedholm, venne ingaggiato dalla Nazionale svedese per i Mondiali del 1958 (Svezia seconda dietro al Brasile di Pelè). E la gente di via Castellini e di ...

